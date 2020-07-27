Рабочая комиссия в Удмуртии проверила сразу два участка ремонтируемых дорог

27 Июль 2020 2020-07-27T11:01:59+03:00

Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии рабочая комиссия проверила сразу два участка дороги, где идет ремонт. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса республики.

- Первый участок – это трасса Игра-Красногорское, общая протяженность более 5,7 км. Завершить работы планируется до 12 августа. После демонтажа изношенных слоев асфальта, были уложена два новых, проведено укрепление обочин, для удобства пассажиров были благоустроены остановочные площадки. Второй объект – в Красногорском районе – отремонтировано более 5,7 км дороги, на участке 600 метров завершается установка барьерного ограждения, - говорится в сообщении.

Рабочая комиссия проверила степень готовности объектов. К их сдаче дорожникам нужно укрепить обочины, установить дорожные знаки, сигнальные столбики и убрать строительный мусор.

На данный момент из 19 региональных объектов, работы на которых проводятся в рамках нацпроекта, ремонт завершился на 7 объектах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Можгинском районе Удмуртии во время грозы сорвало крыши трех домов.

- Новые спектакли и оборудование: театр кукол Удмуртии получил 8,2 млн на развитие.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU