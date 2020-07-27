Новые спектакли и оборудование: театр кукол Удмуртии получил 8,2 млн на развитие
Театр кукол Удмуртии получил 8,2 млн рублей на развитие. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил министр культуры Владимир Соловьев.
- 3,4 млн на постановочные расходы(зрители увидят четыре новых спектакля) и 4,8 млн на световое, звуковое и видео оборудование малого зала, а также техническое переоснащение цехов, - отметил министр.
Также Владимир Соловьев обсудил с директором театра вопросы проведения Международной театральной лаборатории 24-30 августа в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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