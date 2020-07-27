2020-07-27T09:43:07+03:00
Общество

В Можгинском районе Удмуртии во время грозы сорвало крыши трех домов

В населенном пункте установлен режим чрезвычайной ситуации
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: kapremont18.ruФото: kapremont18.ru
Изменить размер текста:

В деревне Большая Уча (Удмуртия) во время грозы были повреждены крыши трех многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта республики.

- 17 июля в деревне был установлен режим чрезвычайной ситуации. На одном из домов сорвали 49 листов шифера, на другом 35, на остальной площади шифер частично разрушен. На третьем адресе сорвало 6 листов профнастила, - говорится в сообщении.

На данный момент уже определен подрядчик, который будет заниматься восстановлением крыш.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Новые спектакли и оборудование: театр кукол Удмуртии получил 8,2 млн на развитие.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 27 июля: еще одна смерть и 24 новых случаев заражения.

- Сегодня фонтан на площади Ижевска начнет работать только к вечеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Можгинском районе Удмуртии во время грозы сорвало крыши трех домов
Новые спектакли и оборудование: театр кукол Удмуртии получил 8,2 млн на развитие
Еще 30 школ в Удмуртии станут участниками проекта «Моя школьная карта» от Датабанка
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 27 июля: еще одна смерть и 24 новых случая заражения
Житель Удмуртии, который оскорбил полицейского, заплатит штраф
27 июля фонтан на Центральной площади Ижевска начнет работать вечером
Погода в Ижевске 27 июля: небольшие дожди и до +24 градусов
Как отпраздновали день военно-морского флота в Удмуртии?
За полгода в Удмуртии восстановили более 5 тысяч гектаров леса
Ижевчанин задержал вора-рецидивиста по горячим следам
Более 7000 малышей появились на свет в Удмуртии за полгода
«Идиот» и «Хроники Нарнии»: какие книги читают в исправительных колониях Удмуртии?
Жительница Удмуртии чуть насмерть не заколола собственного отца
44-летнюю женщину разыскивают в Ижевске
+25: новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии
Пожилая ижевчанка перевела мошенникам более 160 тысяч рублей
В одной из школ Ижевска начался ремонт бассейна
С начала года в Удмуртии получили выплаты более 600 супружеских пар