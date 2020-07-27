В Можгинском районе Удмуртии во время грозы сорвало крыши трех домов
В деревне Большая Уча (Удмуртия) во время грозы были повреждены крыши трех многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта республики.
- 17 июля в деревне был установлен режим чрезвычайной ситуации. На одном из домов сорвали 49 листов шифера, на другом 35, на остальной площади шифер частично разрушен. На третьем адресе сорвало 6 листов профнастила, - говорится в сообщении.
На данный момент уже определен подрядчик, который будет заниматься восстановлением крыш.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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