В Можгинском районе Удмуртии во время грозы сорвало крыши трех домов

27 Июль 2020 2020-07-27T09:43:07+03:00

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В деревне Большая Уча (Удмуртия) во время грозы были повреждены крыши трех многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта республики.

- 17 июля в деревне был установлен режим чрезвычайной ситуации. На одном из домов сорвали 49 листов шифера, на другом 35, на остальной площади шифер частично разрушен. На третьем адресе сорвало 6 листов профнастила, - говорится в сообщении.

На данный момент уже определен подрядчик, который будет заниматься восстановлением крыш.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Новые спектакли и оборудование: театр кукол Удмуртии получил 8,2 млн на развитие.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 27 июля: еще одна смерть и 24 новых случаев заражения.

- Сегодня фонтан на площади Ижевска начнет работать только к вечеру.

ИСТОЧНИК KP.RU