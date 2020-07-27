Не справился с управлением: подросток из Удмуртии погиб, скатившись на велосипеде с холма

27 Июль 2020 2020-07-27T13:19:57+03:00

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 14-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, 26 июля в 21:30 мальчик с несовершеннолетней сестрой и знакомым пошли на берег реки в селе Вавож. Ребята спускались с холма пешком, а подросток поехал на велосипеде. Не справившись с управлением, он на высокой скорости упал с велосипеда и скатился вниз. От полученных телесных повреждений, не приходя в сознание, мальчик скончался в больнице, - говорится в сообщении.

В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначена экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU