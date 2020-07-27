«Гулять можно практически везде»: зампредседателя госсовета Удмуртии прокомментировал введение штрафов за выгул животных

27 Июль 2020 2020-07-27T13:24:49+03:00

Штрафы будут составлять от 1 до 2 тысяч рублей

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В Удмуртии с 31 июля введут административную ответственность за выгул собак вне спецплощадок. Зампредседателя госсовета республики - председатель постоянной комиссии госсовета по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности Александр Прозоров прокомментировал изменения.

- Было принято решение об установлении ответственности для владельцев животных, которые выгуливают их на детских площадках, на стадионах, на территориях объектов спортивного назначения и так далее, а также вне мест для выгула, определенных муниципалитетом. Хочу отметить, что муниципалитеты этим правом еще не воспользовались, поэтому гулять с животными можно почти везде, но все-таки убирать продукты жизнедеятельности за животными владельцы теперь обязаны, - отметил Александр Прозоров.

С жителями будут проводиться профилактические беседы, а против нерадивых владельцев составляться протоколы об административном правонарушении.

Напомним, размер штрафов для граждан составит от 1 до 2 тысяч рублей (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU