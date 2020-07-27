«Ижсталь» капитально отремонтировала печь для выплавки сложнолегированного сортамента

27 Июль 2020 2020-07-27T15:06:57+03:00

Производительность этой печи – 60 тысяч тонн в год

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Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») капитально отремонтировал дуговую сталеплавильную печь для выплавки нержавеющих, инструментальных, быстрорежущих и жаропрочных марок стали, которые востребованы в авто-, авиа-, других отраслях машиностроения, а металлопродукция из них имеет высокую добавленную стоимость.

Специалисты завода восстановили металлоконструкции, заменили элементы системы водоохлаждения, огнеупорную отделку внутреннего пространства печи, отремонтировали гидравлическое оборудование, систему контроля параметров работы печи, провели комплекс профилактических работ в системе газоочистки. Также был отремонтирован разливной кран.

Производительность печи (ДСП-25) – 60 тыс. тонн в год. В одной технологической цепочке с ней работает комплекс для внепечной обработки стали и оборудование электрошлакового переплава. Сталь, полученную в процессе такой переплавки, отличают низкий уровень неметаллических включений, высокая прочность и механические свойства.

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ИСТОЧНИК KP.RU