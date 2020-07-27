«Пьяный водитель угнал автобус»: в Ижевске произошло ДТП с участием пассажирского транспорта
27 июля около 10:30 в Ижевске по улице Буммашевская произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 46-летний водитель автобуса в состоянии опьянения, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не справился с управлением и врезался в «Мерседес», под управлением 36-летнего мужчины. После этого автобус врезался в бетонный забор, - говорится в сообщении.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель автобуса получил травмы, его отвезли в больницу.
Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, водитель выехал за территорию автопарка самовольно, то есть угнал автобус. В этот день у него был выходной.
Проводится проверка действий сотрудников охранной службы, допустившей угон пассажирского транспорта. Устанавливаются вес обстоятельства произошедшего.
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ДТП с автобусом в Ижевске 27 июля.Видео: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
ИСТОЧНИК KP.RU
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