2020-07-27T16:48:31+03:00
Происшествия

33-летнего жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие падчерицы

Также мужчина угрожал убийством матери девочки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии суд вынес приговор 33-летнему местному жителю за сексуальное насилие падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в апреле 2017 года и в один из дней апреля 2019 года, пользуясь отсутствием дома жены, он совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы. Также он угрожал убийством девочке и ее матери, - говорится в сообщении.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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