Больше месяца в Ижевске разыскивают 40-летнюю женщину

28 Июль 2020 2020-07-28T06:40:04+03:00

Она ушла из дома в неизвестном направлении

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Больше месяца в Ижевске разыскивают 40-летнюю Ардашеву Екатерину Анатольевну. Она ушла из дома (улица Сабурова) в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Екатерина Анатольевна была одета в голубую джинсовую куртку, голубые джинсы и красные тапочки. Среднего телосложения, рост порядка 165 сантиметров. Волосы светлые, стрижка «каре». При ходьбе хромает.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей, просьба обратиться на горячую линию ПСО «Регион 18» или по телефону 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU