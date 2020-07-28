Больше месяца в Ижевске разыскивают 40-летнюю женщину
Больше месяца в Ижевске разыскивают 40-летнюю Ардашеву Екатерину Анатольевну. Она ушла из дома (улица Сабурова) в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».
Екатерина Анатольевна была одета в голубую джинсовую куртку, голубые джинсы и красные тапочки. Среднего телосложения, рост порядка 165 сантиметров. Волосы светлые, стрижка «каре». При ходьбе хромает.
Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей, просьба обратиться на горячую линию ПСО «Регион 18» или по телефону 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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