2020-07-28T06:40:04+03:00
Общество

Больше месяца в Ижевске разыскивают 40-летнюю женщину

Она ушла из дома в неизвестном направлении
Анастасия Волкова
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ФОТО: ПСО "Регион 18".ФОТО: ПСО "Регион 18".
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Больше месяца в Ижевске разыскивают 40-летнюю Ардашеву Екатерину Анатольевну. Она ушла из дома (улица Сабурова) в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Екатерина Анатольевна была одета в голубую джинсовую куртку, голубые джинсы и красные тапочки. Среднего телосложения, рост порядка 165 сантиметров. Волосы светлые, стрижка «каре». При ходьбе хромает.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей, просьба обратиться на горячую линию ПСО «Регион 18» или по телефону 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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