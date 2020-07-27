Ремонт дороги начался на улице Советская в Ижевске
В Ижевске на улице Советская начался ремонт дороги. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии. Ремонт планируется сделать на участке 2,6 км.
- На данный момент в работе участок улицы Советская от улицы Орджоникидзе до улицы Воровского. Планируется уложить новый асфальт в два слоя. А вот на участке от улицы Карлутская Набережная практически до улицы Орджоникидзе специалисты обновят основание дороги, - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Ижевска
При этом ремонт будет проходить без перекрытия движения. Работы планируется завершить в конце августа. Водителей просят быть внимательными следовать дорожным знакам и соблюдать скоростной режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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