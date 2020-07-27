2020-07-27T17:37:05+03:00
Общество

Ремонт дороги начался на улице Советская в Ижевске

Там планируется отремонтировать 2,6 км дорожного полотна
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В Ижевске на улице Советская начался ремонт дороги. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии. Ремонт планируется сделать на участке 2,6 км.

- На данный момент в работе участок улицы Советская от улицы Орджоникидзе до улицы Воровского. Планируется уложить новый асфальт в два слоя. А вот на участке от улицы Карлутская Набережная практически до улицы Орджоникидзе специалисты обновят основание дороги, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

При этом ремонт будет проходить без перекрытия движения. Работы планируется завершить в конце августа. Водителей просят быть внимательными следовать дорожным знакам и соблюдать скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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