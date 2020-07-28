Жителя Удмуртии осудили за незаконную рубку леса

28 Июль 2020 2020-07-28T07:09:45+03:00

Он работал бригадиром на одном из сельхозпредприятий региона

Изменить размер текста: A A

60-летнего жителя Удмуртии осудили за незаконную за незаконную рубку леса – ели, липы и осины - в выделах Горнякского участкового лесничества, сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по республике.

Подсудимый работал бригадиром на одном из сельхозпредприятий Можгинского района. Установлено, что в декабре прошлого года он указал подчиненным вырубить лес. При этом разрешения на заготовку деревьев бригадир не имел.

Мужчина получил штраф. Ущерб от его действий составил более 152 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Водитель иномарки устроил смертельную аварию и скрылся с места происшествия в Удмуртии

Больше месяца в Ижевске разыскивают 40-летнюю женщину

ИСТОЧНИК KP.RU