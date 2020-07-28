Жителя Удмуртии осудили за незаконную рубку леса
60-летнего жителя Удмуртии осудили за незаконную за незаконную рубку леса – ели, липы и осины - в выделах Горнякского участкового лесничества, сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по республике.
Подсудимый работал бригадиром на одном из сельхозпредприятий Можгинского района. Установлено, что в декабре прошлого года он указал подчиненным вырубить лес. При этом разрешения на заготовку деревьев бригадир не имел.
Мужчина получил штраф. Ущерб от его действий составил более 152 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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