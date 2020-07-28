2020-07-28T07:54:04+03:00
Общество

«Дистанционки» не будет: новый учебный год в Удмуртии планируют начать 1 сентября

Школьники выйдут на традиционные торжественные линейки
Анастасия Волкова
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ФОТО: Диля АХМАДИШИНАФОТО: Диля АХМАДИШИНА
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Новый учебный год в России министерство просвещения планирует начать 1 июля. К дистанционному обучению, введенному в период пандемии коронавируса, возвращаться не собираются. Об этом сообщает глава ведомства Сергей Кравцов.

Не исключение – и школы Удмуртии.

- Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, организованы традиционные линейки, - прокомментировал он.

Отметим, что в образовательных учреждениях должны быть соблюдены все меры безопасности, предусмотренные требованиями Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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