«Дистанционки» не будет: новый учебный год в Удмуртии планируют начать 1 сентября
Новый учебный год в России министерство просвещения планирует начать 1 июля. К дистанционному обучению, введенному в период пандемии коронавируса, возвращаться не собираются. Об этом сообщает глава ведомства Сергей Кравцов.
Не исключение – и школы Удмуртии.
- Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, организованы традиционные линейки, - прокомментировал он.
Отметим, что в образовательных учреждениях должны быть соблюдены все меры безопасности, предусмотренные требованиями Роспотребнадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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