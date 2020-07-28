Еще на одном участке в Удмуртии завершился ремонт дороги
В республике завершился ремонт участка трассы Ижевск-Ува. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».
- Специалисты вышли на участок 1 мая, его протяженность составила 5 км 644 м. В ходе ремонта дорожники убрали старый слой асфальта, уложили два новых слоя. Также были укреплены обочины, заменены дорожные знаки, установлены сигнальные столбики, - говорится в сообщении.
Для удобства пассажиров благоустроены заезды для общественного транспорта и посадочные площадки. У приемочной комиссии замечаний к работе дорожников не было, акт о приемке дороги был подписан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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