Еще на одном участке в Удмуртии завершился ремонт дороги

28 Июль 2020 2020-07-28T09:58:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В республике завершился ремонт участка трассы Ижевск-Ува. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

- Специалисты вышли на участок 1 мая, его протяженность составила 5 км 644 м. В ходе ремонта дорожники убрали старый слой асфальта, уложили два новых слоя. Также были укреплены обочины, заменены дорожные знаки, установлены сигнальные столбики, - говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров благоустроены заезды для общественного транспорта и посадочные площадки. У приемочной комиссии замечаний к работе дорожников не было, акт о приемке дороги был подписан.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 28 июля: 20 новых случаев заражения и две смерти.

- При пожаре в Сарапуле погиб 53-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU