2020-07-28T08:31:54+03:00
Происшествия

53-летний житель Удмуртии погиб при пожаре

На данный момент проводится доследственная проверка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 53-летнего местного жителя при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, 24 июля ночью произошло возгорание в одном из жилых домов в Сарапуле. В огне погиб хозяин дома, предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы и назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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