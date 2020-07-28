Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 28 июля: 20 новых случаев заражения и две смерти
В Удмуртии на утро 28 июля зарегистрировали 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.
- Диагноз подтвердился у 18 жителей Ижевска, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском и Можгинском районах, - говорится в сообщении.
За сутки два человека скончались, 40 пациентов выздоровели их выписали.
Всего на 28 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 323 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 1 765 человек выздоровели, 46 летальных случаев. Состояние заболевших: 417 в удовлетворительном состоянии, 76 средней степени тяжести, 19 в тяжелом состоянии.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Удмуртии.
- Жителя Удмуртии осудили за незаконную рубку леса.
- «Дистанционки» не будет. Новый учебный год в Удмуртии планируют начать 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»