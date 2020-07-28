2020-07-28T08:09:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 28 июля: 20 новых случаев заражения и две смерти

Рассказываем актуальную статистику за сутки
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии на утро 28 июля зарегистрировали 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.

- Диагноз подтвердился у 18 жителей Ижевска, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском и Можгинском районах, - говорится в сообщении.

За сутки два человека скончались, 40 пациентов выздоровели их выписали.

Всего на 28 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 323 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 1 765 человек выздоровели, 46 летальных случаев. Состояние заболевших: 417 в удовлетворительном состоянии, 76 средней степени тяжести, 19 в тяжелом состоянии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Удмуртии.

- Жителя Удмуртии осудили за незаконную рубку леса.

- «Дистанционки» не будет. Новый учебный год в Удмуртии планируют начать 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 28 июля: 20 новых случаев заражения и две смерти
«Дистанционки» не будет: новый учебный год в Удмуртии планируют начать 1 сентября
Жителя Удмуртии осудили за незаконную рубку леса
Водитель иномарки устроил смертельную аварию и скрылся с места происшествия в Удмуртии
Больше месяца в Ижевске разыскивают 40-летнюю женщину
Ремонт дороги начался на улице Советская в Ижевске
«Пьяный водитель угнал автобус»: в Ижевске произошло ДТП с участием пассажирского транспорта
33-летнего жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над падчерицей
Tele2 вдвое ускорила мобильный интернет в Удмуртии благодаря современным технологиям
В районе Соцгорода в Ижевске отключат горячую воду на две недели
За выходные у жителей Удмуртии похитили 2,6 млн рублей
«Ижсталь» капитально отремонтировала печь для выплавки сложнолегированного сортамента
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Семь выпускников Удмуртии сдали ЕГЭ по физике и истории на 100 баллов
В ДТП с лосем на трассе Удмуртии погибло два человека
«Гулять можно практически везде»: зампредседателя госсовета Удмуртии прокомментировал введение штрафов за выгул животных
Не справился с управлением: подросток из Удмуртии погиб, скатившись на велосипеде с холма