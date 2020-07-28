Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 28 июля: 20 новых случаев заражения и две смерти

28 Июль 2020 2020-07-28T08:09:11+03:00

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В Удмуртии на утро 28 июля зарегистрировали 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.

- Диагноз подтвердился у 18 жителей Ижевска, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском и Можгинском районах, - говорится в сообщении.

За сутки два человека скончались, 40 пациентов выздоровели их выписали.

Всего на 28 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 323 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 1 765 человек выздоровели, 46 летальных случаев. Состояние заболевших: 417 в удовлетворительном состоянии, 76 средней степени тяжести, 19 в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU