Жителя Пермского края осудили в Удмуртии за сексуальное насилие в отношении малолетних девочек
В Удмуртии осудили 43-летнего жителя Пермского края. Он обвинялся в сексуальном насилии двух 10-летних девочек. Об этом сообщает пресс-служба Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
- Установлено, что в марте 2020 года, в поезде сообщением «Адлер-Пермь», когда он находился на территории Удмуртии, обвиняемый совершил в отношении двух 10-летних девочек насильственные действия сексуального характера. Преступные действия обнаружила одна из пассажирок поезда, - говорится в сообщении.
После проведения следственных действий, уголовное дело было направлено в суд. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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