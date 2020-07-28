Жителя Пермского края осудили в Удмуртии за сексуальное насилие в отношении малолетних девочек

28 Июль 2020 2020-07-28T12:55:14+03:00

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В Удмуртии осудили 43-летнего жителя Пермского края. Он обвинялся в сексуальном насилии двух 10-летних девочек. Об этом сообщает пресс-служба Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

- Установлено, что в марте 2020 года, в поезде сообщением «Адлер-Пермь», когда он находился на территории Удмуртии, обвиняемый совершил в отношении двух 10-летних девочек насильственные действия сексуального характера. Преступные действия обнаружила одна из пассажирок поезда, - говорится в сообщении.

После проведения следственных действий, уголовное дело было направлено в суд. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU