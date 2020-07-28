По факту гибели 20-летнего жителя Удмуртии проводится проверка

28 Июль 2020 2020-07-28T11:42:01+03:00

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В Удмуртии проводится проверка по факту гибели при пожаре 20-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, 28 июля ночью в одном из жилых домов в поселке Игра произошел пожар. В доме находились 51-летняя хозяйка и ее двое сыновей 20 и 30 лет. Младший сын погиб. Женщина и старший сын отравились угарным газом и получили ожоги верхних конечностей, - говорится в сообщении.

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки под навесом дома. В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU