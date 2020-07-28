2020-07-28T12:25:45+03:00
Общество

С 1 августа в Удмуртии полностью запретят продажу бестабачных никотиновых смесей

Ранее запрет распространялся только для продажи несовершеннолетним
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии с 1 августа вступит в силу закон, который полностью запрещает продажу бестабачных никотиновых смесей. Об этом сообщает пресс-служба госсовета республики.

По словам первого зампредседателя госсовета, руководителя постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежды Михайловой, такое решение было принято, чтобы защитить жителей от негативного влияния никотиновых смесей.

Ранее по закону продажа была ограничена только для несовершеннолетних.

За нарушение установленных законом Удмуртии ограничений продажи бестабачных никотиновых смесей установлен административный штраф на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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