54-летний житель Удмуртии подозревается в убийстве приятеля

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве приятеля. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 26 июля подозреваемый выпивал в компании двоих знакомых. В ходе посиделок между мужчинами произошел конфликт, после которого подозреваемый сходил домой за ножом и несколько раз ударил им потерпевшего – 46-летнего мужчину, - говорится в сообщении.

Потерпевший скончался на месте. В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, назначены экспертизы. Следователем готовятся материалы для задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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