До вечера 28 июля в Удмуртии местами ожидается гроза и усиление ветра

28 Июль 2020 2020-07-28T13:32:29+03:00

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28 июля до 20:00 местами по Удмуртии ожидаются грозы и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- При грозе усиление ветра до 12-14 м/с, - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется не оставлять открытыми окна и балконы, автовладельцам внимательно выбирать места парковки, водителям быть аккуратными, соблюдать скоростной режим и по возможности не выезжать на дальние расстояния.

По данным сервиса Яндекс погода, вечером 28 июля ожидается +18…+25 градусов, облачно с прояснениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU