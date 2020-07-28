2020-07-28T15:44:53+03:00
Общество

28 июля в Удмуртии на городском пляже спасли женщину

Она была в состоянии легкого опьянения
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ОСВОД в УдмуртииФото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии
Изменить размер текста:

В Глазове (Удмуртия) 28 июля добровольцы-осводовцы спасли на городском пляже женщину. Об этом сообщает пресс-служба РОО «ОСВОД в Удмуртии».

- На границе пляжа отдыхала компания, 44-летняя женщина в состоянии легкого алкогольного опьянения решила искупаться. В воде ей стало плохо, она начала тонуть. Добровольцы, дежурившие на пляже, достали женщину и отнесли на берег, - говорится в сообщении.

До приезда скорой помощи спасатели оказали потерпевшей доврачебную помощь.

Жителей Удмуртии предупреждают о том, что купание в состоянии опьянения опасно. За этот летний сезон осводовцами спасено 13 человек, и больше половины из них были в состоянии алкогольного опьянения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Жителя Пермского края осудили в Удмуртии за сексуальное насилие в отношении малолетних девочек.

- По факту гибели 20-летнего жителя Удмуртии проводится проверка.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Ижевска проверить работу аттаркциона «Тополь» в Летнем саду
«Клиенты не захотят отказываться от цифрового образа жизни»: генеральный директор Tele2 встретился с ведущими СМИ Поволжья
Представитель общественной палаты России о «дистанционке»: «В школе дети учатся общаться и взаимодействовать друг с другом»
54-летний житель Удмуртии подозревается в убийстве приятеля
28 июля в Удмуртии на городском пляже спасли женщину
У жительницы Удмуртии под предлогом заработка на бирже мошенники похитили более 1,5 млн рублей
До вечера 28 июля в Удмуртии местами ожидается гроза и усиление ветра
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Жителя Пермского края осудили в Удмуртии за сексуальное насилие в отношении малолетних девочек
С 1 августа в Удмуртии полностью запретят продажу бестабачных никотиновых смесей
По факту гибели 20-летнего жителя Удмуртии проводится проверка
Двое детей остались сиротами после ДТП в Удмуртии