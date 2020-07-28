28 июля в Удмуртии на городском пляже спасли женщину
В Глазове (Удмуртия) 28 июля добровольцы-осводовцы спасли на городском пляже женщину. Об этом сообщает пресс-служба РОО «ОСВОД в Удмуртии».
- На границе пляжа отдыхала компания, 44-летняя женщина в состоянии легкого алкогольного опьянения решила искупаться. В воде ей стало плохо, она начала тонуть. Добровольцы, дежурившие на пляже, достали женщину и отнесли на берег, - говорится в сообщении.
До приезда скорой помощи спасатели оказали потерпевшей доврачебную помощь.
Жителей Удмуртии предупреждают о том, что купание в состоянии опьянения опасно. За этот летний сезон осводовцами спасено 13 человек, и больше половины из них были в состоянии алкогольного опьянения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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