28 июля в Удмуртии на городском пляже спасли женщину

28 Июль 2020 2020-07-28T15:44:53+03:00

Она была в состоянии легкого опьянения

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В Глазове (Удмуртия) 28 июля добровольцы-осводовцы спасли на городском пляже женщину. Об этом сообщает пресс-служба РОО «ОСВОД в Удмуртии».

- На границе пляжа отдыхала компания, 44-летняя женщина в состоянии легкого алкогольного опьянения решила искупаться. В воде ей стало плохо, она начала тонуть. Добровольцы, дежурившие на пляже, достали женщину и отнесли на берег, - говорится в сообщении.

До приезда скорой помощи спасатели оказали потерпевшей доврачебную помощь.

Жителей Удмуртии предупреждают о том, что купание в состоянии опьянения опасно. За этот летний сезон осводовцами спасено 13 человек, и больше половины из них были в состоянии алкогольного опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU