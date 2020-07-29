Более 50-ти школьников в Удмуртии сдали ЕГЭ на 100 баллов
Основной период сдачи ЕГЭ 2020 года завершился в Удмуртии. Об итогах сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.
В частности, сообщается что результаты экзамена по многим предметам стали лучше.
- В два раза увеличилось количество стобалльников по литературе, по истории и русскому языку. На уровне прошлого года остались результаты по географии, информатике. По результатам, которые на сегодня есть, у нас 52 стобалльника. В прошлом году их было 54 человека, но мы еще не получили результаты по четырем предметам, поэтому в этом году их может быть больше, - отмечает и. о. министра образования и науки Удмуртии Ирина Крохина.
Так же было отмечено, что с каждым годом увеличивается количество выпускников из сельских школ, сдавших единый государственный экзамен на 100 баллов. Всего в 2020 году ЕГЭ сдавали более 7 тысяч школьников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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