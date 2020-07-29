За сутки в Удмуртии задержали трех преступников в розыске

29 Июль 2020 2020-07-29T07:01:46+03:00

Двое из них скрывались в Воткинске

Изменить размер текста: A A

За сутки с 27 по 28 июля в Удмуртии задержали трех разыскиваемых преступников, двое из которых скрывались в Воткинске. О задержании сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Так, один из преступников разыскивался по ст.111 уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) 46-летний житель Воткинска, ранее судимый за совершение кражи.

Там же задержали 35-летнюю женщина, разыскиваемая за совершение кражи. Ранее она уже была судима за совершение подобного преступления.

- Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД РФ по Якшур-Бодьинскому району задержан находившийся в розыске за совершение преступления, предусмотренного ст.260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений – 37-летний сельский житель. Мужчина также был судим за совершение кражи, - передается в сообщении.

По сообщениям пресс-службы, сейчас все трое задержанных находятся под арестом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Прокуратура Ижевска проверить работу аттракциона «Тополь» в Летнем саду

54-летний житель Удмуртии подозревается в убийстве приятеля

ИСТОЧНИК KP.RU