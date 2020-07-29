За сутки в Удмуртии задержали трех преступников в розыске
За сутки с 27 по 28 июля в Удмуртии задержали трех разыскиваемых преступников, двое из которых скрывались в Воткинске. О задержании сообщает пресс-служба МВД России по республике.
Так, один из преступников разыскивался по ст.111 уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) 46-летний житель Воткинска, ранее судимый за совершение кражи.
Там же задержали 35-летнюю женщина, разыскиваемая за совершение кражи. Ранее она уже была судима за совершение подобного преступления.
- Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД РФ по Якшур-Бодьинскому району задержан находившийся в розыске за совершение преступления, предусмотренного ст.260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений – 37-летний сельский житель. Мужчина также был судим за совершение кражи, - передается в сообщении.
По сообщениям пресс-службы, сейчас все трое задержанных находятся под арестом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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