2020-07-29T07:01:46+03:00
Общество

За сутки в Удмуртии задержали трех преступников в розыске

Двое из них скрывались в Воткинске
Людмила Куликова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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За сутки с 27 по 28 июля в Удмуртии задержали трех разыскиваемых преступников, двое из которых скрывались в Воткинске. О задержании сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Так, один из преступников разыскивался по ст.111 уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) 46-летний житель Воткинска, ранее судимый за совершение кражи.

Там же задержали 35-летнюю женщина, разыскиваемая за совершение кражи. Ранее она уже была судима за совершение подобного преступления.

- Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД РФ по Якшур-Бодьинскому району задержан находившийся в розыске за совершение преступления, предусмотренного ст.260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений – 37-летний сельский житель. Мужчина также был судим за совершение кражи, - передается в сообщении.

По сообщениям пресс-службы, сейчас все трое задержанных находятся под арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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