Прокуратура Ижевска проверить работу аттаркциона «Тополь» в Летнем саду
В Ижевске прокуратура проведет проверку аттракциона «Тополь» в Летнем саду из-за сообщений о его сбое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- 27 июля «Тополь» в результате поломки остановился с посетителями на высоте, жители просидели так несколько минут, - говорится в сообщении.
В ходе проверки специалисты дадут оценку безопасности аттракциона, полноту и своевременность техобслуживания оборудования.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 28 июля 2020 года: две новые смерти и вылечившийся министр здравоохранения.
- «На суде не слушали ни адвокатов, ни осужденных»: родные ижевчан, оказавшихся в греческой тюрьме, добиваются их возвращения на родину.
- 28 июля в Удмуртии на городском пляже спасли женщину.
В Летнем саду Ижевска остановился аттракцион с посетителями.Видео: ДОСКА ПОЗОРА ИЖЕВСК
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»