2020-07-28T17:22:40+03:00
Общество

Прокуратура Ижевска проверить работу аттаркциона «Тополь» в Летнем саду

Карусель остановилась на высоте с горожанами
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске прокуратура проведет проверку аттракциона «Тополь» в Летнем саду из-за сообщений о его сбое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- 27 июля «Тополь» в результате поломки остановился с посетителями на высоте, жители просидели так несколько минут, - говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты дадут оценку безопасности аттракциона, полноту и своевременность техобслуживания оборудования.

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В Летнем саду Ижевска остановился аттракцион с посетителями.Видео: ДОСКА ПОЗОРА ИЖЕВСК

ИСТОЧНИК KP.RU

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