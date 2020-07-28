Прокуратура Ижевска проверить работу аттаркциона «Тополь» в Летнем саду

28 Июль 2020 2020-07-28T17:22:40+03:00

Карусель остановилась на высоте с горожанами

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В Ижевске прокуратура проведет проверку аттракциона «Тополь» в Летнем саду из-за сообщений о его сбое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- 27 июля «Тополь» в результате поломки остановился с посетителями на высоте, жители просидели так несколько минут, - говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты дадут оценку безопасности аттракциона, полноту и своевременность техобслуживания оборудования.

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В Летнем саду Ижевска остановился аттракцион с посетителями.Видео: ДОСКА ПОЗОРА ИЖЕВСК

ИСТОЧНИК KP.RU