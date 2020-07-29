65-летнего утопленника нашли в Удмуртии

29 Июль 2020 2020-07-29T07:38:46+03:00

Мужчина утонул в реке Чепца

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В Удмуртии со дна реки Чепца подняли тело 65-летнего мужчины. Об этом сообщает поисково-спасательная служба республики.

По сообщениям спасателей, поиск мужчины происходил 28 июля в Балезино. Труп мужчины подняли со дна Чепцы.

- Спасателями проведены водолазные работы по поиску мужчины, 1955 г.р. Тело утонувшего поднято со дна водоема, - передается в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU