2020-07-29T07:38:46+03:00
Общество

65-летнего утопленника нашли в Удмуртии

Мужчина утонул в реке Чепца
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии со дна реки Чепца подняли тело 65-летнего мужчины. Об этом сообщает поисково-спасательная служба республики.

По сообщениям спасателей, поиск мужчины происходил 28 июля в Балезино. Труп мужчины подняли со дна Чепцы.

- Спасателями проведены водолазные работы по поиску мужчины, 1955 г.р. Тело утонувшего поднято со дна водоема, - передается в сообщении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя Пермского края осудили в Удмуртии за сексуальное насилие в отношении малолетних девочек

Двое детей остались сиротами после ДТП в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двоих ижевчан осудили за убийство и укрывательство преступления
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 29 июля: 18 новых случаев заражения и 94 выздоровевших
Жители республики могут подать заявку на газификацию под ключ онлайн
65-летнего утопленника нашли в Удмуртии
За сутки в Удмуртии задержали трех преступников в розыске
Более 50-ти школьников в Удмуртии сдали ЕГЭ на 100 баллов
Погода в Ижевске 29 июля: переменная облачность и небольшой дождь
Прокуратура Ижевска проверить работу аттаркциона «Тополь» в Летнем саду
«Клиенты не захотят отказываться от цифрового образа жизни»: генеральный директор Tele2 встретился с ведущими СМИ Поволжья
Представитель общественной палаты России о «дистанционке»: «В школе дети учатся общаться и взаимодействовать друг с другом»
54-летний житель Удмуртии подозревается в убийстве приятеля
28 июля в Удмуртии на городском пляже спасли женщину
У жительницы Удмуртии под предлогом заработка на бирже мошенники похитили более 1,5 млн рублей
До вечера 28 июля в Удмуртии местами ожидается гроза и усиление ветра
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Жителя Пермского края осудили в Удмуртии за сексуальное насилие в отношении малолетних девочек
С 1 августа в Удмуртии полностью запретят продажу бестабачных никотиновых смесей
По факту гибели 20-летнего жителя Удмуртии проводится проверка
Двое детей остались сиротами после ДТП в Удмуртии