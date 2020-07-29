2020-07-29T08:18:47+03:00
Общество

Жители республики могут подать заявку на газификацию под ключ онлайн

Такой сервис появился на сайте АО «Газпром газораспределение Ижевск»
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АО «Газпром газораспределение Ижевск» запустило новый сервис на своем сайте www.udmgas.ru. Теперь через Личный кабинет жители республики могут подать заявку на газификацию.

- Мы давно работаем по договорам на газификацию в режиме «Единого окна». Это значит, что клиент с момента подачи заявки до момента поступления газа в дом общается с ответственным специалистом Единого окна, который может проконсультировать его по всем вопросам, - говорят в компании. - Теперь подать заявку стало еще проще. Кроме того, в личном кабинете вы можете отследить, на каком этапе находится ваше обращение.

Стоимость комплексного договора рассчитывается индивидуально для каждого объекта и зависит от технических характеристик объекта и перечня мероприятий, необходимых для подключения. Подробнее о ценах и о том, как подать заявку онлайн, читайте в материале.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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