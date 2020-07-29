Двоих ижевчан осудили за убийство и укрывательство преступления

29 Июль 2020 2020-07-29T11:34:17+03:00

Один из подсудимых ударил потерпевшего 9 раз ножом

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В Ижевске осудили двух местных жителей за убийство и укрывательство преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что в декабре 2018 года между пьяными подсудимыми и потерпевшим произошла ссора. Один из подсудимых ударил потерпевшего ножом 9 раз в грудь и живот, отчего мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники перетащили труп в безлюдное место и закопали в снег, после чего позвонили матери погибшего и сказали, что он ушел за спиртным и не вернулся, - говорится в сообщении.

В апреле 2019 года жители микрорайона обнаружили тело потерпевшего и сообщили в полицию. В ходе оперативных мероприятий удалось определить личность звонившего, установить подозреваемых.

Суд назначил одному из подсудимых за убийство 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другому за укрывательство назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU