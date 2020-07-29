Глава Ижевска прокомментировал закон о новых правилах выгула собак

29 Июль 2020 2020-07-29T11:35:27+03:00

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29 июля в прямом эфире на странице в соцсетях глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию с законом о новых правилах выгула животных.

- Пока применять жесткие административные меры для тех, кто выгуливает собак на привычных территориях, мы не будем. Есть одно важное но: к сожалению, к этим территориям относятся детские и спортивные площадки. Закон напрямую запрещает выгуливать там питомцев. Мы сейчас работаем над изменением муниципальной нормативной базы и вносим изменения в правила благоустройства Ижевска. И как только изменения будут внесены, тогда все эти нормы примут законный характер и будут действовать, - отметил Олег Николаевич.

Напомним, 31 июля вступает в силу закон о новых правилах выгула собак, нарушение которого влекут за собой штрафы (подробнее).

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отвечает на вопросы горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU