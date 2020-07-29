2020-07-29T11:38:19+03:00
Общество

Две площадки для выгула собак построят в Ижевске в 2020 году

Они будут находиться в Устиновском и Ленинском районах
Анастасия Захарова
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Фото: АрхивФото: Архив
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Пресс-служба администрации Ижевска назвала даты, когда в столице Удмуртии появятся площадки для выгула собак. В парке «Тишино» в Устиновском районе ее сделают 30 сентября 2020 года.

В Ленинском районе площадку возведут недалеко от дома по адресу Заречное шоссе, 41. Работы проведут в 2020 году, более точная дата пока не называется. Сейчас Служба благоустройства и дорожного хозяйства города подготовила документы для проведения торгов на выполнение строительно-монтажных работ. Их стоимость – более полумиллиона рублей.

Первую площадку для собак власти города намеревались сделать в Ленинском районе, а потом в каждом районе сделать по одному пространству, уже даже заключили контракт на строительство, но потом его расторгли, потому что жители предложили переделать проект. По правилам благоустройства площадки должны огородить забором не менее 2 м в высоту, а их площадь должна быть не менее 100 кв. м. Расстояние от площадки до границ медицинских учреждений и мест отдыха должно быть не менее 40 м по новым правилам благоустройства.

Напомним, с 31 июля вступает в силу закон, который запрещает выгуливать собак в неположенных местах. Также теперь владельцы будут обязаны убирать за своими питомцами. Но по словам Олега Бекмеметьева, до принятия муниципальных норм и строительства первых площадок животных можно будет выгуливать в привычных местах за исключением детских и спортивных площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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