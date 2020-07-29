«Сейчас реализуется проект по безопасности дошкольников»: глава Ижевска рассказал, сколько фонарей установили на территории детских садов
Глава Ижевска в соцсетях рассказал, сколько светильников было установлено на территории детских садов в рамках проекта «Безопасный детский сад».
- Так, в 60 детских садах Ижевска было установлено 194 новых светильника. Работы по монтажу сетей наружного освещения МП «Горсвет», - отметил Олег Бекмеметьев.
По словам депутата гордумы Ижевска, в этом году удалось решить проблему с освещением вдоль детского сада №101.
- По просьбе жителей района Пеньки на Буммаше вопрос установки светильников на пешеходной дорожке был включен в Реестр наказов избирателей. Теперь на участке обеспечено безопасное передвижение - дорогу к детскому садику и на трамвайную остановку освещают 5 новых светильников, - рассказал Алексей Гарипов.
За прошедший период 2020 года в Ижевске установлено 366 новых светильников и восстановлены 80 нерабочих светоточек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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