«Сейчас реализуется проект по безопасности дошкольников»: глава Ижевска рассказал, сколько фонарей установили на территории детских садов

29 Июль 2020 2020-07-29T12:56:15+03:00

Всего фонари были установлены на территории 60 детских садов

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Глава Ижевска в соцсетях рассказал, сколько светильников было установлено на территории детских садов в рамках проекта «Безопасный детский сад».

- Так, в 60 детских садах Ижевска было установлено 194 новых светильника. Работы по монтажу сетей наружного освещения МП «Горсвет», - отметил Олег Бекмеметьев.

По словам депутата гордумы Ижевска, в этом году удалось решить проблему с освещением вдоль детского сада №101.

- По просьбе жителей района Пеньки на Буммаше вопрос установки светильников на пешеходной дорожке был включен в Реестр наказов избирателей. Теперь на участке обеспечено безопасное передвижение - дорогу к детскому садику и на трамвайную остановку освещают 5 новых светильников, - рассказал Алексей Гарипов.

За прошедший период 2020 года в Ижевске установлено 366 новых светильников и восстановлены 80 нерабочих светоточек.

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ИСТОЧНИК KP.RU