Мотоциклист в Удмуртии сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места ДТП
28 июля в Малопургинском районе (Удмуртия) произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 27-летний водитель мотоцикла «Иж-Планета», без прав управления, сбил пешехода – 8-летнего мальчика. После случившегося водитель скрылся с места происшествия, - говорится в сообщении.
В результате ДТП мальчик получил травмы, его отвезли в больницу. В отношении водителя составлены административные материалы, мотоцикл помещен на спецстоянку, проводится расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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