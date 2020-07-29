2020-07-29T12:02:30+03:00
Происшествия

Мотоциклист в Удмуртии сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Это произошло 28 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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28 июля в Малопургинском районе (Удмуртия) произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 27-летний водитель мотоцикла «Иж-Планета», без прав управления, сбил пешехода – 8-летнего мальчика. После случившегося водитель скрылся с места происшествия, - говорится в сообщении.

В результате ДТП мальчик получил травмы, его отвезли в больницу. В отношении водителя составлены административные материалы, мотоцикл помещен на спецстоянку, проводится расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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