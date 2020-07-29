Мотоциклист в Удмуртии сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

29 Июль 2020 2020-07-29T12:02:30+03:00

Изменить размер текста: A A

28 июля в Малопургинском районе (Удмуртия) произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 27-летний водитель мотоцикла «Иж-Планета», без прав управления, сбил пешехода – 8-летнего мальчика. После случившегося водитель скрылся с места происшествия, - говорится в сообщении.

В результате ДТП мальчик получил травмы, его отвезли в больницу. В отношении водителя составлены административные материалы, мотоцикл помещен на спецстоянку, проводится расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Двоих ижевчан осудили за убийство и укрывательство преступления.

- Свежая статистика по коронавирусу в Удмуртии уже на сайте.

- Пресс-служба администрации Ижевска назвала даты, когда в столице Удмуртии появятся площадки для выгула собак.

ИСТОЧНИК KP.RU