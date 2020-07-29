2020-07-29T13:45:29+03:00
Происшествия

78-летний житель Удмуртии подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сына

Потерпевшего привезли в больницу с колото-резаной раной живота
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 78-летний местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сына. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Вечером в больницу села Киясово привезли 45-летнего мужчину с колото-резаной раной живота. Врачи сообщили о пациенте в полицию. Полицейские установили, что мужчина живет с 78-летним отцом, в тот вечер они выпивали. Позже между ними произошла ссора, в ходе которой пенсионер взял нож и ударил им сына, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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