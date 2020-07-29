78-летний житель Удмуртии подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сына
В Удмуртии 78-летний местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сына. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Вечером в больницу села Киясово привезли 45-летнего мужчину с колото-резаной раной живота. Врачи сообщили о пациенте в полицию. Полицейские установили, что мужчина живет с 78-летним отцом, в тот вечер они выпивали. Позже между ними произошла ссора, в ходе которой пенсионер взял нож и ударил им сына, - говорится в сообщении.
На данный момент возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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