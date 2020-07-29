На реке Чепца в Удмуртии 29 июля добровольцы спасли мужчину

Фото: ОСВОД в Удмуртии

В Глазове (Удмуртия) на реке Чепца 29 июля добровольцы спасли 59-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в республике.

- Мужчина купался, доплыл до противоположного берега, где ему стало плохо. Его начало сносить течением в кусты, за границы пляжа. Он захлебывался и пытался махать руками, это заметил один из отдыхающих и позвал спасателей, - говорится в сообщении.

Один из спасателей отправился на помощь мужчине на лодке, другой вплавь, вместе они вытащили пострадавшего на берег. Мужчина пришел в себя и отказался от помощи врачей.

Напомним, 28 июля на Чепце спасли женщину (подробности).

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