Доследственная проверка проводится в Удмуртии по факту обнаружения тела мужчины в реке

29 Июль 2020 2020-07-29T11:36:35+03:00

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины в реке Чепца. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 28 июля около 17:43 спасатели достали из реки Чепца в 1,5 километрах от поселка Балезино тело 65-летнего местного жителя. По данным проверки, утром мужчина пошел рыбачить, вечером тело заметили очевидцы и сообщили в оперативные службы, - говорится в сообщении.

На данный момент осмотрено место происшествия, на берегу были найдены одежда и рыболовные принадлежности погибшего, назначены экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU