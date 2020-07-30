За полгода в Удмуртии возбуждено 12 уголовных дел, связанных с дачей взяток сотрудникам ГИБДД

30 Июль 2020 2020-07-30T07:15:17+03:00

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В Удмуртии за полгода было возбуждено 12 уголовных дел, связанных с попыткой дачи взяток сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ведомстве напомнили, что наказываются как лица предлагающие взятку, так и лица получающие взятку, а также лица, склоняющие к совершению коррупционного правонарушения.

- Согласно части 1 статьи 291 УК России. дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU