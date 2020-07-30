2020-07-30T09:50:10+03:00
Общество

«Сжалась от страха, глаза были огромные»: пожарный в Ижевске спас собаку из горящей квартиры

Пожар произошел на 16 этаже
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Пожарный в Ижевске спас из горящей квартиры собаку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии.

- Сообщение о возгорании квартиры на 16 этаже поступило 15 июля, пожарным передали, что в квартире может быть собака. В задымленной квартире казалось найти животное невозможно, но ее заметили, когда она вылезла из-под дивана, - говорится в сообщении.

По словам пожарного, собака сжалась от страха, ее глаза были огромными.

- Когда вынес ее на лестничную клетку, дал немного подышать кислородом через маску. Малышка немного встрепенулась и пришла в себя, - рассказывает пожарный.

Взяв в руки питомца, хозяйка еще долго благодарила бойцов за спасение любимицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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