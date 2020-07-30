«Сжалась от страха, глаза были огромные»: пожарный в Ижевске спас собаку из горящей квартиры
Пожарный в Ижевске спас из горящей квартиры собаку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии.
- Сообщение о возгорании квартиры на 16 этаже поступило 15 июля, пожарным передали, что в квартире может быть собака. В задымленной квартире казалось найти животное невозможно, но ее заметили, когда она вылезла из-под дивана, - говорится в сообщении.
По словам пожарного, собака сжалась от страха, ее глаза были огромными.
- Когда вынес ее на лестничную клетку, дал немного подышать кислородом через маску. Малышка немного встрепенулась и пришла в себя, - рассказывает пожарный.
Взяв в руки питомца, хозяйка еще долго благодарила бойцов за спасение любимицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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