Долгострой по улице Петрова в Ижевске проверил министр строительства

30 Июль 2020 2020-07-30T09:02:11+03:00

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Министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин проверил ход работ на долгострое по улице Петрова. Об итогах он сообщил в соцсетях.

- Ситуация контролируемая. Договорились с проектировщиком и подрядчиком, что они отработают возникшие вопросы в ближайшее время. В целом – рисков и угроз нет. Строительство дома идёт по графику, - написал Дмитрий Сурнин.

Напомним, что сданного объекта ждут 126 обманутых дольщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU