Долгострой по улице Петрова в Ижевске проверил министр строительства
Министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин проверил ход работ на долгострое по улице Петрова. Об итогах он сообщил в соцсетях.
- Ситуация контролируемая. Договорились с проектировщиком и подрядчиком, что они отработают возникшие вопросы в ближайшее время. В целом – рисков и угроз нет. Строительство дома идёт по графику, - написал Дмитрий Сурнин.
Напомним, что сданного объекта ждут 126 обманутых дольщиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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