В Удмуртии с 30 июля разрешили проводить физкультурные мероприятия

30 Июль 2020 2020-07-30T09:19:35+03:00

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства региона

Изменить размер текста: A A

С 30 июля 2020 года в Удмуртии разрешено проводить официальные физкультурные, спортивные и мероприятия молодежной направленности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

При этом проведение указанных мероприятий возможно при некоторых условиях: они должны проходить на открытом воздухе, количество участников не ограничено, без зрителей и при соблюдении профилактики коронавируса.

В мероприятиях не должны принимать участие дети до 18 лет и граждане, достигшие 65 лет и старше.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Долгострой по улице Петрова в Ижевске проверил министр строительства.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 30 июля: 19 новых случаев заражения и еще одна смерть.

- В пресс-службе МВД рассказали, сколько уголовных дел, связанных с дачей взяток сотрудникам ГИБДД, было возбуждено за полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU