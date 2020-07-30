В Удмуртии с 30 июля разрешили проводить физкультурные мероприятия
С 30 июля 2020 года в Удмуртии разрешено проводить официальные физкультурные, спортивные и мероприятия молодежной направленности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.
При этом проведение указанных мероприятий возможно при некоторых условиях: они должны проходить на открытом воздухе, количество участников не ограничено, без зрителей и при соблюдении профилактики коронавируса.
В мероприятиях не должны принимать участие дети до 18 лет и граждане, достигшие 65 лет и старше.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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