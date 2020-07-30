2020-07-30T11:26:46+03:00
Происшествия

Ижевчанина обвиняют в коммерческом подкупе

Расследование уголовного дела завершено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя. Его обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что с 1 января 2019 по 31 октября 2019 года обвиняемый, который был индивидуальным предпринимателем, передал сотруднику коммерческой организации в сфере ЖКХ 3 029 301 рублей за то, чтобы он действовал в интересах обвиняемого при заключении договоров капремонта многоквартирных домой. А также последующее покровительство при исполнении договорных обязательств, - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела установлены все обстоятельства произошедшего. Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 3 029 310 рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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