Место установки стелы «Город трудовой доблести» утвердили в Ижевске

30 Июль 2020 2020-07-30T12:39:23+03:00

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30 июля в Ижевске во главе с Олегом Бекмеметьевым состоялось собрание комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов. По результатам собрания члены комиссии утвердили место установки стелы «Город трудовой доблести».

«За» площадку у монумента «Навеки с Россией» проголосовали 17 членов комиссии, два «против».

- Документация к проведению конкурса должна была быть подготовлена уже к 20 июля, позже будут обозначены сроки, в которые разработают эскизный проект. Также будет вынесено предложение продлить срок конкурса до двух месяцев. Итак, если говорить о временных интервалах – это не позже конца сентября мы должны с вами увидеть визуализацию эскизного проекта. Следующий шаг – разработка проектной рабочей документации на реализацию проекта. Мы говорили, что уйдем на следующий год – открытие самого монумента. Допускаю, что это наиболее правильный вариант, потому что в зимнее время не самое лучшее время для строительства, - отметил глава Ижевска, Олег Бекмеметьев.

Также он сообщил, что на месте, где будет установлена стела, предварительно установят памятный камень. Затем его заменят самой стелой.

По предварительным расчетам на проектирование стелы уйдет порядка 1,5-2 млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU