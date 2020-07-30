На набережной Ижевска перевернулся грузовик с песком
В Ижевске 29 июля на набережной пруда произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 43-летний водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель грузовика получил травмы, его отвезли в больницу, - говорится в сообщении.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Сотрудники ДПС провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, результат был отрицательный. По факту ДТП проводится расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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