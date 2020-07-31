16-летнего подростка разыскивают в Ижевске
В Ижевске 28 июля пропал 16-летний Лаврентьев Александр Валерьевич. Он вышел из дома (улица Молодежная) в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».
Рост мальчика около 175 сантиметров, волосы светло-русые, прямые, глаза карие, он среднего телосложения.
Если вы знаете что-либо о судьбе подростка, просьба обратиться на горячую линию ПСО «Регион 18» или по телефону 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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