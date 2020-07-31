16-летнего подростка разыскивают в Ижевске

31 Июль 2020 2020-07-31T06:52:54+03:00

Он вышел из дома в неизвестном направлении 28 июля

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В Ижевске 28 июля пропал 16-летний Лаврентьев Александр Валерьевич. Он вышел из дома (улица Молодежная) в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Рост мальчика около 175 сантиметров, волосы светло-русые, прямые, глаза карие, он среднего телосложения.

Если вы знаете что-либо о судьбе подростка, просьба обратиться на горячую линию ПСО «Регион 18» или по телефону 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU