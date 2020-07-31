31 Июль 2020 2020-07-31T07:05:25+03:00

Животные ели траву и не обращали внимания на автомобилистов

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«Кто сказал, что Удмуртия – не туристическая республика?», - такое сообщение появилось в группе во «ВКонтакте» «Злой ижевчанин». Все дело в том, что автомобилисты заметили гуляющих по трассе верблюдов.

Очевидцы рассказали, что увидели двугорбых у села Бураново в Малопургинском районе. Верблюды гуляли ели траву и обращали внимания на «фотографов», стремящихся их запечатлеть. Аварийных ситуаций животные не создавали: лишь паслись на лугу.

Отметим, что рядом с Бураново находится верблюжья ферма. Вероятно, ее обитателей и заметили жители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/793604" frameborder="0"></iframe> Жители Удмуртии заметили на трассе гуляющих верблюдов.Видео: Игорь Чувашов

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ИСТОЧНИК KP.RU