Жители Удмуртии заметили на трассе гуляющих верблюдов
«Кто сказал, что Удмуртия – не туристическая республика?», - такое сообщение появилось в группе во «ВКонтакте» «Злой ижевчанин». Все дело в том, что автомобилисты заметили гуляющих по трассе верблюдов.
Очевидцы рассказали, что увидели двугорбых у села Бураново в Малопургинском районе. Верблюды гуляли ели траву и обращали внимания на «фотографов», стремящихся их запечатлеть. Аварийных ситуаций животные не создавали: лишь паслись на лугу.
Отметим, что рядом с Бураново находится верблюжья ферма. Вероятно, ее обитателей и заметили жители.
Жители Удмуртии заметили на трассе гуляющих верблюдов.Видео: Игорь Чувашов
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ИСТОЧНИК KP.RU
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