Строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов в районах Удмуртии начнется в августе
Строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов начнется в августе. Они появятся в 21 районе Удмуртии, сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов на своей странице во «ВКонтакте».
ФАПы будут оснащены современным медицинским оборудованием и инвентарем: дефибрилляторами, электрокардиографами и кислородными ингаляторами. Пункты уже прошли конкурсные процедуры: подрядчики готовы приступать к работе.
Отметим, что до конца года в Удмуртии будет построено 88 фельдшерско-акушерских пунктов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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