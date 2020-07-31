2020-07-31T07:48:19+03:00
Здоровье

Строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов в районах Удмуртии начнется в августе

Всего же до конца года планируется построить 88 ФАПов
Анастасия Волкова
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Фото: Ярослав СЕМЕНОВФото: Ярослав СЕМЕНОВ
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Строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов начнется в августе. Они появятся в 21 районе Удмуртии, сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов на своей странице во «ВКонтакте».

ФАПы будут оснащены современным медицинским оборудованием и инвентарем: дефибрилляторами, электрокардиографами и кислородными ингаляторами. Пункты уже прошли конкурсные процедуры: подрядчики готовы приступать к работе.

Отметим, что до конца года в Удмуртии будет построено 88 фельдшерско-акушерских пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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