Строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов в районах Удмуртии начнется в августе

31 Июль 2020 2020-07-31T07:48:19+03:00

Всего же до конца года планируется построить 88 ФАПов

Изменить размер текста: A A

Строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов начнется в августе. Они появятся в 21 районе Удмуртии, сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов на своей странице во «ВКонтакте».

ФАПы будут оснащены современным медицинским оборудованием и инвентарем: дефибрилляторами, электрокардиографами и кислородными ингаляторами. Пункты уже прошли конкурсные процедуры: подрядчики готовы приступать к работе.

Отметим, что до конца года в Удмуртии будет построено 88 фельдшерско-акушерских пунктов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

16-летнего подростка разыскивают в Ижевске

Жители Удмуртии заметили на трассе гуляющих верблюдов

ИСТОЧНИК KP.RU