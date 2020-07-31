Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 31 июля: 18 новых случаев заражения

31 Июль 2020 2020-07-31T08:10:53+03:00

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В Удмуртии на утро 31 июля выявили еще 18 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

- Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Можге, Воткинском, Кезском, Сарапульском районах, - подчеркивается в сообщении.

20 человек выздоровели, их выписали из больницы.

Всего на 31 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 378 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 1 918 человек выздоровели. 47 летальных случаев.

Состояние заболевших: 344 в удовлетворительном состоянии, 47 средней степени тяжести, 22 в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU