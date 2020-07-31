Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 31 июля: 18 новых случаев заражения
В Удмуртии на утро 31 июля выявили еще 18 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.
- Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Можге, Воткинском, Кезском, Сарапульском районах, - подчеркивается в сообщении.
20 человек выздоровели, их выписали из больницы.
Всего на 31 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 378 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 1 918 человек выздоровели. 47 летальных случаев.
Состояние заболевших: 344 в удовлетворительном состоянии, 47 средней степени тяжести, 22 в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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