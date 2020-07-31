Центральный квадрат Ижевска закроют для транспорта 31 июля
Сегодня, 31 июля, движение транспорта ограничат на центральных улицах Ижевска. Об этом сообщает Администрация города.
- С 17:00 до 21:30 будет ограничено движение транспорта в центральном квадрате города. Общественный транспорт будет ходить в обычном режиме, - подчеркивается в сообщении.
Фото: администрация города
Ограничения связаны с проведением соревнований по велоспорту.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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