2020-07-31T08:27:37+03:00
Общество

Центральный квадрат Ижевска закроют для транспорта 31 июля

Ограничения вступят в силу с 17:00
Инга Коган
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Сегодня, 31 июля, движение транспорта ограничат на центральных улицах Ижевска. Об этом сообщает Администрация города.

- С 17:00 до 21:30 будет ограничено движение транспорта в центральном квадрате города. Общественный транспорт будет ходить в обычном режиме, - подчеркивается в сообщении.

Фото: администрация города

Фото: администрация города

Ограничения связаны с проведением соревнований по велоспорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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