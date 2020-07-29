2020-07-29T14:25:14+03:00
Общество

С 30 июля еще несколько домов в Ижевске останутся без горячей воды

Гидравлические испытания пройдут в районах улиц 10 лет Октября и Холмогорова
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске стартует 7 этап гидравлических испытаний. На этот раз на две недели отключат воду в районе улиц 10 лет Октября и Холмогорова. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 30 июля по 12 августа воды не будет в домах по адресам:

- 10 лет Октября 32, 32а, 32в, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 55б, 60, 61;

- Бабушкина 156;

- Холмогорова 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90, 92

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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