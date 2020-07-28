У жительницы Удмуртии под предлогом заработка на бирже мошенники похитили более 1,5 млн рублей
В полицию Ижевска обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В мае 2020 года потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой компании. Далее он предложил инвестировать сбережения, женщина согласилась, зарегистрировалась на сайте и внесла на счет 16 тысяч рублей. После этого она несколько раз общалась якобы с куратором, который просил внести дополнительные деньги. Поверив, что ее доход растет, женщина перевела на счет мошенников 1,6 млн рублей, - сообщает пресс-служба.
Потерпевшая потратила личные сбережения и оформила кредиты в двух банках. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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