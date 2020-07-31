173 ребенка в возрасте до 2 лет пострадали от клещей в Удмуртии
Управление Роспотребнадзора по Удмуртии озвучило новую статистику по присасыванию клещей.
С начала сезона с жалобами обратились 12347 жителей Удмуртии. Это на 16,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе обратившихся за медицинской помощью 2327 детей, в том числе 173 ребенка в возрасте до 2 лет.
Чаще всего укусы клещей регистрируются:
- в Ижевске – 52,6% (6488 случаев)
- в Воткинске – 6% (745 случаев)
- на территории Можгинского района – 4,7% (574 случая).
С начала сезона 8686 клещей лабораторно исследовано на наличие возбудителя клещевого энцефалита, в 251 он выявлен.
6435 клещей исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в 2680 клещах он выявлен.
По состоянию на 31 июля 2020 года в регионе зарегистрировано 6 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 9 случаев – клещевым вирусным боррелиозом, в том числе 1 – у детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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