2020-07-31T09:47:54+03:00
Общество

Ижевчане смогут стать героями фильма-катастрофы «Одна»

Съемки пройдут в столице Удмуртии
Инга Коган
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Фото: vk.com/vseilinichego_filmФото: vk.com/vseilinichego_film
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Жители Ижевска смогут стать участниками фильма-катастрофы «Одна» (16+): кинокомпания «ССБ-Кино» приглашает всех на кастинг.

Фильм основан на реальных событиях. В основе сюжета лежит история Ларисы Савицкой, выжившей после столкновения на высоте 5200 м двух самолетов. Девушка упала в тайгу, рядом с ней в кресле лежал мертвый муж. Спасатели нашли женщину через два дня.

Все желающие могут сняться в массовых сценах.

- Для съемок нужны женщины любого возраста с натуральным цветом волос минимум по плечи. Также требуются мужчины старше 18 лет с удлиненной стрижкой волос, - сообщили организаторы.

Заявку можно отправить по ссылке. Обязательно укажите возраст, размер одежды, город проживания, номера телефона. Также необходимы фото в полный рост и портрет.

Съемки фильма пройдут 11 августа в Ижевске.

В фильме принимают участие Надежда Калеганова, Виктор Добронравов, Анна Дубровская, Мария Сокова, Ян Цапник и другие.

Режиссер фильма - Дмитрий Суворов, продюсеры - Андрей Ляхов, Антон Белов. Над музыкой работает композитор Mendelaev. Консультантом проекта выступает сама Лариса Савицкая.

СПРАВКА КП

Авиакатастрофа произошла в 1981 году. 24 августа Ан-24, на котором летела 20-летняя Лариса с мужем, столкнулся в небе над Завитинском с бомбардировщиком Ту-16К. Обломки самолета упали в березовую рощу. Два дня Лариса провела в лесу, пока ее не нашли спасатели. Врачи определили у девушки сотрясение мозга, пять травм позвоночника, переломы руки и ребер. Лариса лишилась почти всех зубов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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