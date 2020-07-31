Ижевчане смогут стать героями фильма-катастрофы «Одна»
Жители Ижевска смогут стать участниками фильма-катастрофы «Одна» (16+): кинокомпания «ССБ-Кино» приглашает всех на кастинг.
Фильм основан на реальных событиях. В основе сюжета лежит история Ларисы Савицкой, выжившей после столкновения на высоте 5200 м двух самолетов. Девушка упала в тайгу, рядом с ней в кресле лежал мертвый муж. Спасатели нашли женщину через два дня.
Все желающие могут сняться в массовых сценах.
- Для съемок нужны женщины любого возраста с натуральным цветом волос минимум по плечи. Также требуются мужчины старше 18 лет с удлиненной стрижкой волос, - сообщили организаторы.
Заявку можно отправить по ссылке. Обязательно укажите возраст, размер одежды, город проживания, номера телефона. Также необходимы фото в полный рост и портрет.
Съемки фильма пройдут 11 августа в Ижевске.
В фильме принимают участие Надежда Калеганова, Виктор Добронравов, Анна Дубровская, Мария Сокова, Ян Цапник и другие.
Режиссер фильма - Дмитрий Суворов, продюсеры - Андрей Ляхов, Антон Белов. Над музыкой работает композитор Mendelaev. Консультантом проекта выступает сама Лариса Савицкая.
СПРАВКА КП
Авиакатастрофа произошла в 1981 году. 24 августа Ан-24, на котором летела 20-летняя Лариса с мужем, столкнулся в небе над Завитинском с бомбардировщиком Ту-16К. Обломки самолета упали в березовую рощу. Два дня Лариса провела в лесу, пока ее не нашли спасатели. Врачи определили у девушки сотрясение мозга, пять травм позвоночника, переломы руки и ребер. Лариса лишилась почти всех зубов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Удмуртии с 30 июля разрешили проводить физкультурные мероприятия
«Сжалась от страха, глаза были огромные»: пожарный в Ижевске спас собаку из горящей квартиры
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»